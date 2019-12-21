"По предварительной информации, около 5:30 на 143км автодороги "Скандинавия" водитель (мужчина 1983 года рождения) управляя т/с DAF с полуприцепом совершил наезд на шесть легковых автомобилей, стоящих на запрещающий сигнал светофора перед дорожными работами", — говорится в сообщении.

В результате ДТП два водителя легковых автомобилей погибли, один человек госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Федеральная трасса перекрыта, объезд осуществляется через автодороги "Выборг-Святогорск" и "Выборг-Смирново". Как сообщают очевидцы, после столкновения автомобилей произошел пожар, в котором сгорели несколько машин. В социальных сетях опубликованы фотографии охваченного огнем шоссе.