"Сказочный городок будет делиться на пять королевств, которые отображены в произведении: Королевство хрустальных цветов, сладостей, развлечений, снегов и Мышиное королевство", – отметили в пресс-службе.

В частности, в "Королевстве Щелкунчика" покажут новогоднюю историю по мотивам сказки Гофмана, а в "Королевстве развлечений" можно будет посетить мастерскую изобретателя Дроссельмейера и узнать тайну работы механизмов в научно-техническом шоу, побывать в театре оживших елочных игрушек, перекусить в "Буфете-Балете". В "Королевстве сладостей" гостям предложат прокатиться по шоколадным горкам, познакомится с местными жителями эльфами-сластенами и разгадать их тайны.

Кроме того, в "Королевстве снегов" можно будет увидеть аллею стилизованных елочек, которые поведают о новогодних традициях разных стран. Здесь же будет возможность написать письмо Деду Морозу и повесить его на елку желаний. В "Королевстве хрустальных цветов" необходимо будет разгадать цветочные послания. В "Мышином королевстве" организуют квест-лабиринт по Мышиному дворцу и предоставят шанс сразиться с Мышиным королем.

Также все желающие смогут покататься на катке, на открытие которого пройдет выступление фигуристов, интерактивы, розыгрыши призов, фотосессии с аниматорами и другие развлечения. Планируется, что будет массовый старт, в котором примут участие тысячи жителей и гостей Казани. Завершится открытие ледового катка выступлением кавер-группы.

Сказочный городок будет работать в будни с 16:00 до 22:00, в выходные – с 12:00 до 22:00, в праздничные дни – с 12:00 до 23:00. Каток будет работать в будни с 16:00 до 23:00, в выходные и праздники – с 12:00 до 23:00.

Вход в городок для организованных групп в этом году составит 450 рублей с человека, в цену билета будет входить посещение всех локаций и участие в квесте. Стоимость индивидуального посещения составит 350 рублей. Детский билет обойдется в 350 и 250 рублей соответственно.