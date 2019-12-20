"19 декабря недалеко от Пхукета произошло столкновение скоростного катера с яхтой. Серьезные травмы получила 67-летняя российская туристка. Ей незамедлительно была оказана медицинская помощь в пхукетском госпитале Таланг. Сегодня она улетела в Россию", — говорится в сообщении дипмиссии.

Инцидент с туристическим катером произошел возле острова Кай-Нок в провинции Пханг Нга недалеко от Пхукета. Судно Choksuphasan 35 с туристами на полном ходу столкнулось с дорогой яхтой Stallion. Капитан катера погиб, а один из членов экипажа упал в воду, и его до сих пор не могут найти. Среди пострадавших оказалось двое россиян, а также туристы из Пакистана, Эстонии, Великобритании, Ирака и Ирана.