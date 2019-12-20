"До конца года мы ожиданием в Тунис 9 млн иностранных туристов. Что касается россиян, то с января по ноябрь страну посетили 632 тыс. гостей из РФ, до конца декабря эта цифра вырастет примерно до 635 тыс. По сравнению с 2018 годом турпоток из России вырос на 5-6%, страна заняла второе место по числу гостей, уступив лишь Франции", — рассказал он на встрече с турагенствами, организованной туроператором Coral Travel.

При этом глава тунисского офиса по туризму отметил, что по числу ночевок россияне обошли французских туристов: почти 6 млн ночей. Замыкает тройку по турпотоку в Тунис Германия, далее следуют Великобритания и Бельгия.

Как отметили представители туроператора Coral Travel, россияне предпочитают поездки в Тунис на 7-10 дней и размещением в отелях 3-4* по системе "все включено". "Большинство российских туристов в Тунисе – это семьи с детьми и люди старшего возраста, которые интересуются талассотерапией и едут на курорты, чтобы оздоровиться", — рассказали в компании.

По словам Гуидера, власти Туниса намерены сделать страну круглогодичным направлением. "9 ноября мы запустили новый регулярный рейс авиакомпания Nouvelair Tunisie из Внуково в Монастир, чтобы пролонгировать сезон и в перспективе сделать страну круглогодичным направлением для российских туристов. Добавлю, что уже сейчас мы видим неплохую загрузку борта на новогодние праздники, хотя высокий сезон для Туниса с апреля по октябрь", — сказал глава офиса по туризму.

Перелеты осуществляются из московского аэропорта Внуково раз в неделю по субботам до 28 марта, время в пути составляет 4 часа.

"Помимо рейса, мы работаем над созданием совместных мероприятий с туроператорами. Так, с Coral Travel мы организуем поездки, например, для турагентов, чтобы они могли на основе своих впечатлений предложить российским туристам туры в Тунис. Кроме того, мы планируем добавить еще один регулярный рейс в 2020 году", — пояснил Гуидер.

Он добавил, что в рамках работы с туроператорами субсидирование авиарейсов не планируется. "Это было бы неплохим шагом для популяризации направления среди россиян, но в прошлом году мы не проводили такую программу, а бюджет на 2020 год еще не утвержден", — заключил Гуидер.

Напомним, в 2018 году Тунис посетили 600 тыс. российских туристов.