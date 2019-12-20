Фото: Курорт Красная Поляна

"Отель ibis Styles Krasnaya Polyana 4* стал первым в России отелем под брендом ibis Styles от французского гостиничного оператора Accor. Отель открылся на Поляне 960 в шаговой доступности от канатной дороги и многих развлечений", — сказали в пресс-службе.

Как отметили в компании, гостиница оформлена в стиле ретрофутуризма в фиолетовых и желтых тонах, дизайн-проект разработало московское архитектурное бюро STUDIO SHOO. В отеле 78 номеров с большими окнами и видом на горы, а также сервисы для горнолыжников и семей с детьми. Для гостей работают рестораны "шведский стол" и а-ля карт, лобби-бар, детский уголок и лыжная комната, оснащенная сушилкой для обуви.

"На расстоянии ста метров от нового отеля расположены подъемники к горнолыжным трассам различного уровня сложности. В шаговой доступности также рестораны, пункт проката и ски-сервис, служба инструкторов, зона вечернего катания, учебные склоны и детский клуб. Кроме того, в непосредственной близости тюбинг на надувных "ватрушках", хаски-центр, Дивный лес Wonder Land и лучный тир", — отметили в пресс-службе.

Забронировать новый отель можно на официальном сайте Курорта Красная Поляна.