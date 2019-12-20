Около 33% от общего пассажиропотока составят трансферные перевозки (16,3 млн человек).

Один из бенефициаров, глава совета директоров АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) Александр Пономаренко прогнозировал ранее пассажиропоток по итогам года на уровне 52 млн человек.

В 2018 году "Шереметьево" обслужило 45,8 млн пассажиров, на 14% больше, чем годом ранее.

66% акций МАШ принадлежат ООО "Шереметьево Холдинг" — структуре кипрской TPS Avia Holding, в которой более 65% в трасте в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, около 35% у Аркадия Ротенберга. 30,43% акций МАШ — у государства в лице Росимущества. Небольшими пакетами владеют ПАО "Аэрофлот" и ООО "ВЭБ Капитал".