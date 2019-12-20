"Катание на коньках — традиционное зимнее развлечение, и мы рады предоставить пассажирам метро и МЦК такую возможность. В будний день средний суммарный пассажиропоток станций, расположенных рядом с катком, составляет более 115 тысяч человек. Мы предлагаем на пару минут отвлечься от суеты и подарить себе новогоднее настроение", — комментирует заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Площадь катка с искусственным льдом составляет 200 кв. метров. Он открыт для пассажиров метро и МЦК до 15 января, с 10 часов утра и до 22 часов вечера.

Посетители катка могут прийти со своими коньками или бесплатно взять их в прокате, где подготовлено более 60 пар мужских и женских коньков разных размеров. Рядом с катком расположены шкафчики для хранения вещей на время катания. Порядок и безопасность на площадке во все время работы катка обеспечивают администратор и представитель охраны.