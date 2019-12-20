По его словам, в контактном зоопарке живут четыре взрослых лани — три самочки разных мастей и самец. Животным по два года, это видно по двум ответвлениям на рогах самца — недавно он сменил их и обзавелся новыми. У одной из самок недавно родился детеныш.

"Сейчас ланенок весит около 10 кг, это девочка. Первое время его кормила мама, а потом, когда питания стало недостаточно, подкармливали молоком сотрудники", — сообщил сотрудник комплекса.

Сейчас подросшая самочка ест сено и овес вместе с взрослыми животными.

Лани оказались неприхотливыми в содержании и очень дружелюбными, отметил собеседник агентства.

В новогодние праздники в охотничьем хозяйстве ожидают большое количество гостей, так что у животных будет праздничный стол с их любимой морковкой.

Ранее сообщалось, что диких ланей привезли из Саратовской области в Нуримановский район Башкирии. Животных держат в вольере, зимой в дикой природе они не выживут. Необычных животных разводят для привлечения посетителей и их детей.

Лань — олень средней величины, распространенный в Европе и Передней Азии.