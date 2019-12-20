Курс евро в 14:00 мск на "Московской бирже" опустился до 68,985 руб./EUR1, что на 42,75 копейки ниже уровня закрытия четверга. Курс доллара США при этом составил 62,08 руб./$1, опустившись на 32,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 37,11 копейки — до 65,19 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро следом за позитивной динамикой валют emerging markets, продолжающих отыгрывать оптимизм в отношении промежуточной торговой сделки США-КНР, а также в условиях повышенного спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед основными налоговыми выплатами декабря.

В среду, 25 декабря, российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, в понедельник, 30 декабря, — налог на прибыль общим объемом порядка 1,4 трлн рублей.