"Разрешение на 15-дневное безвизовое пребывание продлено на три года. Оно коснется туристов из таких стран, как Норвегия, Швеция, Финляндия, Россия, Япония, Южная Корея, Дания и Белоруссия", — пишет портал.

Как отмечает портал, за 11 месяцев 2019 года Вьетнам посетили 585,6 тыс. российских туристов. При этом больше всего в страну приехало путешественников из Китая, Южной Кореи и Японии.

"Представили туриндустрии Вьетнама поддержали решение властей продлить положение о 15-дневном безвизовом пребывании, но сочли этот срок слишком маленьким – особенно для европейских туристов. По их мнению, он должен быть увеличен до 30 дней или, по крайней мере, виза должна легко продлеваться без необходимости покидать страну", — пишет The Thaiger.

Сегодня посещать Вьетнам без виз могут граждане лишь 24 стран, девять из которых – его соседи, входящие в ASEAN. Для сравнения, Индонезия предоставляет право безвизового въезда туристам из 169 стран, Сингапур – из 158 стран, Малайзия – 155, Таиланд – 61.