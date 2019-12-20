Дед Мороз поздравит с наступающими праздниками пациентов Ленинградской областной детской клинической больницы, Детского хосписа, Детской городской больницы №1, больницы Святой Марии Магдалины и воспитанников Центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Затем он отправится на Дворцовую площадь, где в 17.00 начнётся праздничная интерактивная программа.

"На площади персонажи любимых мультфильмов проведут весёлые конкурсы среди юных зрителей. А в 18.00 почётный гость из Великого Устюга прилетит на Дворцовую на волшебном самолёте, зажжёт огни на главной городской ёлке и тем самым откроет программу новогодних праздников в северной столице. Также зимний волшебник даст старт массовому забегу в костюмах Дедов Морозов", — отметили в пресс-службе.

Председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко добавил, что в Ледовом дворце пройдет шоу для младшеклассников с участием Татьяны Навки и Елены Бережной. Планируется, что представления посетят в общей сложности 228 тыс. человек.

"В новогоднюю ночь мы в 21.00 прекратим движение по Невскому проспекту, а в 23.00 начнется шоу на Дворцовой площади. Будут удивительные декорации, прекрасная дискотека в стиле 90-х, в 3.00 фейерверк и в 4.00 — финал. Только подведомственные учреждения комитета по культуре запланировали более 140 мероприятий в новогодние праздники", — сказал он.