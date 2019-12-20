"В поселке Красная Поляна (Адлерский район Сочи — ИФ) работают три резидента:" Роза Хутор", " Газпром" и " Красная поляна" (бывший" Горки Город"-ИФ). Все курорты — добросовестные налогоплательщики. И если в 2014 году налоговые поступления в бюджет Сочи составляли 200 млн рублей в год, то на настоящее время эта сумма выросла до 300 млн рублей", — подчеркнул мэр.

По его словам, предстоящей зимой на курортах Красной Поляны отдохнут 600 тыс. человек. Загрузка составит более 90%. "В этом сезоне на два километра увеличена зона вечернего катания, а общая протяжённость трасс составила 177 км. Все зоны катания доступны для гостей по единому ски-пассу, который впервые введен на курортах Красной Поляны", — отметил градоначальник.

"На новогодних праздниках в горном кластере Сочи заработает единый краевой и городской оперативный штаб, который будет эффективно и незамедлительно решать все сложности, возникающие у населения и туристов вопросы", — сказал Копайгородский.

Всего в 2019 году, по словам мэра, Сочи принял более 6,5 млн гостей. Среднегодовая заполняемость санаторно-курортного комплекса составила 76% (в пиковые летние месяцы — 91%).

Он добавил, что Сочи сохраняет лидерство и наращивает темпы по курортному сбору в Краснодарском крае. "Всего в этом году курорты Кубани перечислили в бюджет региона свыше 200 млн рублей, из которых по итогам года на Сочи приходится около 150 млн. В этом году на средства курортного сбора в Сочи приобретена и установлена новая уличная мебель", — пояснил Копайгородский.

По его словам, поступления от курортного сбора за 2020 год планируется направить на благоустройство набережных, но прежде проведут опрос среди жителей.

Курортный сбор в Сочи составляет 10 рублей в день с одного туриста.