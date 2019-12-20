"QR-код содержит информацию о перевозчике, годе выпуска авто, сроке действия разрешения. Таксистам необходимо размещать индивидуальный код в салоне автомобиля или на кузове. С помощью QR-кода пассажиры смогут проверить легальность такси, обезопасив свои поездки. Для проверки разрешения достаточно отсканировать QR-код", — говорится в сообщении.

На территории Подмосковья работают более 26 тысяч таксомоторных компаний по выданным разрешениям, из них свыше 24,5 тысяч индивидуальных предпринимателей и порядка 1,7 тысяч юридических лиц.

На прошлой неделе ведомство сообщило, что теперь подмосковные таксисты могут получить индивидуальный QR-код согласно выданному разрешению на осуществление деятельности такси.

С 2020 года индивидуальный код будут выдавать всем областным такси вместе с разрешениями в электронном виде, добавили в областном Минтрансе.