Из материалов системы "СПАРК-Интерфакс" следует, что требования кредиторов могут быть предъявлены в течение 30 дней.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре АО "Курорт Белокуриха", под контроль нового общества перейдут 7 ресторанов и кафе, то есть весь ресторанный бизнес материнской компании. Вновь создаваемое АО будет работать как самостоятельная единица и "получит полную экономическую свободу".

На баланс сети ресторанов планируется передать все имеющееся имущество и оборудование ресторанов и кафе.

"Сотрудники наших ресторанов обладают высокой квалификацией, они прошли обучение очень высокого уровня, своими глазами видели работу различных предприятий питания, в том числе за рубежом. Выделение в отдельное предприятие позволит показать уровень профессионализма и подготовки, а материальная база, с которой АО "Сеть ресторанов курорта Белокуриха" получит самостоятельность, позволит конкурировать с любыми ресторанами не только города, но и региона", — сказала заместитель генерального директора АО "Курорт Белокуриха" по питанию Людмила Шарабарина.

АО "Курорт Белокуриха" является основным санаторно-курортным объединением в городе-курорте Белокуриха. В его состав входят санатории "Белокуриха", "Сибирь", "Катунь", курортная поликлиника, оздоровительный центр "Водный мир" и др. Компания также является якорным инвестором крупного турпроекта "Белокуриха-2".