На пресс-конференции в пятницу Дед Мороз поинтересовался у присутствующих, нравится ли им бесснежная погода. Он напомнил, что год назад в Петербурге лежал снег.

"Побольше снега хочется, дедушка Мороз", — сказал председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко.

"Договорились. Сегодня начну колдовать, и постараюсь, чтобы к Новому году самое волшебное, самое доброе настроение было", — ответил Дед Мороз.

Начало зимы в Петербурге выдалось относительно тёплым: вторая декада ноября стала самой тёплой за всю историю наблюдений, а 18 декабря был побит положительный температурный рекорд 1956 года, воздух прогрелся до плюс 7,6 градуса. В городе периодически идет мокрый снег с дождём.