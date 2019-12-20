"В этом году новогодние и рождественские туры в Санкт-Петербург вновь уступают в объемах московским праздничным программам. Туроператоры говорят о снижении спроса или незначительном приросте к прошлому году", — сказала она.

По словам Тюриной, из дальних регионов поездка в столицу обходится значительно дешевле, чем в Петербург. Кроме того, Москва привлекает туристов рождественским фестивалем, который длится месяц — многие москвичи остаются на зимние праздники дома и гуляют по своему городу.

"Места в петербургских отелях, даже центральных, на праздники еще есть. Зимой питерские отели держат неплохие цены, но они все равно выше московских. А добраться в город 31 декабря будет очень дорого – билет на "Сапсан" в одну сторону обойдется в 20,3 тыс. рублей", — заметила она.

Российские туроператоры по-разному оценили спрос на новогодние туры в Петербург в 2019 году. "В некоторых компаниях спрос на заезды после Нового года вырос на 12-15%. В то же время другие туроператоры заявили о спаде на 10% — в первую очередь за счет сборных и школьных групп", — заключила Тюрина.

Петербург в 2018 году посетили 8,2 млн человек, из которых 3,9 млн – иностранцы. Как ранее сообщила вице-премьер правительства Ольга Голодец, в 2019 году Петербург войдет в "пятерку" регионов РФ, принимающих больше всего туристов, среди них также Москва, Краснодарский край, Московская область и Крым.