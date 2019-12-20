"По информации, размещенной в социальных сетях, 24-26 декабря массовые акции планируются в крупных торговых центрах Гонконга, в частности в районах Sha Tin, Yuen Long, Tseung Kwan O, Tsim Sha Tsui, Mong Kok, Kowloon Bay, Kwun Tong, Causeway Bay, Central, Tai Koo", — говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

В генконсульстве отмечают, что 25-26 декабря уличные акции протеста возможны в районах Wan Chai, Causeway Bay, Tsim Sha Tsui, Mong Kok, Sha Tin, Yuen Long, Central.

"Настоятельно рекомендуем воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни проведения акций, а также следить за новостями при планировании поездок", — подчеркнули представители дипмиссии.