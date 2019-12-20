"Результатов удалось достичь путем применения ряда мер. (...) Так, более 33,5 тыс. должников были ограничены в праве выезда за пределы РФ (за 2019 год — ИФ)", — сказал Коновалов на пресс-конференции в Москве.

Он добавил, что за этот срок также было арестовано имущество 3,5 тыс. должников по алиментам, еще около 3 тыс. лишились права управления транспортным средством. К административной ответственности привлекли 6 тыс. должников, около 1,1 тыс. — к уголовной.

В общей сложности в праве выезда за рубеж ограничено 298 тыс. должников по всем категориям.