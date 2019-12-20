В экспозицию войдет более 180 произведений Сальвадора Дали — живопись, рисунки, акварели и гравюры. Часть работ будет впервые продемонстрирована в России. Организаторами выставки выступили культурно-исторический фонд "Связь времен" и Музей Фаберже в партнерстве с фондом "Гала — Сальвадор Дали" (Фигерас) и национальным музеем "Центр искусств королевы Софии" (Мадрид), предоставившие работы живописца из своих собраний. В экспозицию также войдут работы Дали из частных европейских коллекций.

"Столь представительной выставки Сальвадора Дали еще никогда не было в России", — прокомментировал председатель правления фонда "Связь времен" и директор Музея Фаберже Владимир Воронченко.

Фото: Сальвадор Дали. Мягкий автопортрет с жареным беконом. 1941 год

Посетители выставки смогут проследить все этапы творческого пути художника — от юношеских импрессионистических пейзажей 1910-х до абстрактных полотен 1980-х годов. Большое внимание в экспозиции будет уделено сюрреалистическому периоду (1930-е годы) и периоду "ядерного мистицизма" (вторая половина 1940-х и 1950-е). Многие работы, например, «Мягкий автопортрет с жареным беконом» (1941), будут впервые продемонстрированы в России.

Помимо живописных произведений, гости выставки увидят графические работы Дали. Среди них рисунки 1930-х и 1940-х годов, полная серия гравюр к "Божественной комедии" Данте (1959–1963) и оригинальные иллюстрации к книге "50 секретов магического мастерства", которую Дали написал в 1948 году.

Выставка продлится до 25 марта 2020 года.