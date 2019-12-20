"Самолет должен был вылететь в 8:00 (6:00 мск), но дважды не завелся двигатель", — сказал сотрудник пресс-службы.

По его сведениям, в Челябинск прибудут техники от авиакомпании из Москвы, которые должны проверить оборудование и выяснить причину проблемы.

"На борту пассажиров уже нет. Авиакомпания решает, что с ними делать. Всего на борту было 79 пассажиров", — сказал собеседник агентства.

По его данным, часть пассажиров полетит в Москву вечерним рейсом в 21:20 (19:20 мск), остальных планируют отправить по одному-два человека в течение дня.