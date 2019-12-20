Так, авиакомпания просит допуски из Москвы, подмосковного "Жуковского" и Самары в английский Бирмингем с частотой до 4 раз в неделю. Из этих же городов запрошены разрешения на полеты в Амритсар (штат Пенджаб, Индия).

"ИрАэро" также запросила допуски к рейсам из Санкт-Петербурга в китайские Хэфей, Инчуань, Ланчжоу.

"ИрАэро" базируется в Иркутске, в парке перевозчика девять SSJ-100, два Boeing-777-200, а также канадские CRJ-200, российские Ан-24 и Ан-26. Авиакомпания осуществляет регулярные и чартерные перевозки по 70 направлениям. Еженедельно выполняет более 150 рейсов по внутрироссийским и зарубежным маршрутам.