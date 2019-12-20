"В период с 00:00 мск 21 декабря по 23:59 мск 24 декабря не рекомендуется выход судов в акваторию Крымского моста в связи с проведением технологических работ. Напоминаем о необходимости неукоснительного соблюдения всех мер безопасности при прохождении акватории моста", — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, на следующей неделе будет запущено пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом. Ожидается, что в мероприятии примет участие президент РФ Владимир Путин.

Ранее Минтранс России сообщил, что движение автомобилей может быть ограничено на Крымском мосту с 18 по 26 декабря из-за технологических работ.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков — 1 октября. Грузовые поезда запустят в июне 2020 года.

Стоимость Крымского моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж", составляет порядка 228 млрд рублей.