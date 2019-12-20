"Пострадавшие в результате столкновения яхты и прогулочного судна туристы были доставлены в четыре разные больницы. Одиннадцать человек были отправлены в госпиталь Thalang, среди них двое россиян", — отмечается в сообщении.

Один из российских туристов, мужчина 68 лет, получил травму левого колена и груди, второй, в возрасте 47 лет, оцарапал лодыжку и отказался от лечения. Среди пострадавших также оказались туристы из Пакистана, Эстонии, Великобритании, Ирака и Ирана.

Все 11 туристов из госпиталя Thalang были выписаны и вернулись в отели.

Инцидент с туристическим катером произошел возле острова Кай-Нок в провинции Пханг Нга недалеко от Пхукета днем в среду. Судно Choksuphasan 35 с туристами на полном ходу столкнулось с дорогой яхтой Stallion. Капитан катера погиб, а один из членов экипажа упал в воду, и его до сих пор не могут найти.