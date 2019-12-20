Как сообщает пресс-служба ведомства, в настоящее время сотрудниками транспортной полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой с вертолета в зону лесного массива в Карелии обрушивается автомобиль.

По данным местных СМИ, в четверг днем двое жителей Москвы прибыли в аэропорт "Пески" и заключили договор от имени неизвестной организации с гендиректором аэропорта на 250 тыс. рублей. После этого пилот и командир подняли вертолет в небо, прикрепив к нему на тросе автомобиль Mercedes-Benz G-класс 1995 года выпуска. Вертолет поднялся на высоту 300 метров и сбросил автомобиль на площадку аэропорта. Остатки разбитой машины были отвезены в металлолом.