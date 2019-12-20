На центральных улицах расположатся три праздничные площадки, посвященные различным этапам освоения космоса. Тверскую улицу поделят на две тематические зоны: "Грезы о земле и небе. 1920–1930-е годы" и "Покорение. 1950–1960-е годы". Площадка под названием "Космическая миссия. 1970–1980-е годы" развернется на улицах Моховой и Охотный Ряд. Главными цветами в оформлении станут синий, малиновый, голубой, фиолетовый и серебряный. Всего установят около 100 новогодних инсталляций.

На всех площадках во время новогодних гуляний пройдут музыкальные выступления, спектакли и различные шоу-программы. Отдохнуть москвичи и туристы смогут в лаундж-зонах, внутри каждой из которых будет гореть очаг.

Как отмечает портал, праздничное настроение в городе создают тысячи световых объектов и новогодних елей. Самая высокая елка (высотой 30 метров) находится на Лубянской площади.

Для украшения площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" использовали более 130 км светодиодных гирлянд, 100 км бус, 150 тыс. игрушек и декоративных элементов. Главная елка фестиваля расположилась на Манежной площади. Ее украшает световой шатер, диаметр которого составляет 50 метров.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет с 13 декабря по 12 января во всех округах столицы. Главные празднования состоятся на Манежной площади, Новом Арбате, ВДНХ и Тверском бульваре. Площадки будут работать каждый день: в будни — с 11:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00.

В прошлом году на площадках фестиваля побывали 18,6 млн человек.