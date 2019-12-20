"В связи с проведением 25 декабря общероссийской новогодней елки допуск посетителей в Московский Кремль, Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", — говорится в сообщении Центра по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Кроме того, в ФСО информировали, что проход посетителей Государственной Оружейной палаты и выставки "Алмазный фонд" будет осуществляться через Боровицкий проход.

Также 25 декабря территория Красной площади будет закрыта для свободного посещения до 18.00.