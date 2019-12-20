"Около 100 объектов санаторно-курортного назначения Кавминвод находятся в заброшенном состоянии. За последние два года прекратили деятельность по профильному назначению пять санаторно-курортных учреждений, сокращено более 350 рабочих мест", — сказал Демешин в ходе совещания правоохранительных и контролирующих органов СКФО, проходящего в Пятигорске.

По его данным, прокурорами в сфере обеспечения санаторно-курортными услугами выявлены системные нарушения пожарного, санитарно-эпидемиологического законодательств.

"Из 2,5 тысяч санаториев и домов отдыха курортного комплекса России, которые в 1990-ые годы были переданы государством Федерации независимых профсоюзов, в ее распоряжении осталось около 450", — отметил Демешин, добавив, что только на КМВ более 400 объектов недвижимости было передано по сути структуре коммерческого толка, 67 из них были реализованы третьим лицам.

Замгенпрокурора РФ подчеркнул, что, в том числе из-за несогласованной работы в этой сфере региональных властей и правоохранителей, в курортном регионе имеются заброшенные здравницы, "многое сдано в аренду под торговлю".

"Часть курортного комплекса стоит в убогом состоянии, и мы все вместе должны наводить порядок, в том числе присмотреться к правовым основаниям пользования и распоряжения имуществом, находящемся в зоне общественного внимания", — подчеркнул Демешин.