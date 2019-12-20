"Благовещенск имеет два преимущества: близость к Китаю и наличие намывной территории, которую можно зонировать. Нужно "отсечь" тех, кто с низкими доходами попадает в эти ловушки. Игорная зона как туристический вариант нам подходит", — сказал губернатор Приамурья в пятницу.

Глава региона отметил, что для привлечения туристов необходимы три важных условия. Построив первый автомобильный российско-китайский мост и начав строительство канатной дороги, Приамурье обеспечило первое условие — транспортную доступность. Второе — необходимость качественного размещения туристов. В регионе вскоре откроется первая четырехзвездночная гостиница.

"Наконец третье, что показывать, чем заинтересовывать туристов. Это вопросы музеев, театров и так далее. В том числе игорная зона была бы очень стати. (...) Первый вопрос, который люди, которые здесь не бывали ни разу, задают: "У вас игорная зона есть?" Мысль эта витает, но решения пока нет", — заметил Орлов.