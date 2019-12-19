"Обе стороны договорились делать все, чтобы не нанести вред передвижению туристов и деловым связям между странами, а также приняли решение относительно ряда шагов в целях обеспечения соблюдения двустороннего соглашения о безвизовом въезде", — говорится в заявлении министерства. Переговоры прошли в Израиле.

В заявлении отмечается, что дипломаты обсудили вопросы, связанные с задержанием израильтян в аэропортах Москвы на этой неделе, "а также тему въезжающих из России в Израиль граждан в качестве нелегальных трудовых мигрантов и лиц, ищущих убежище".

Ранее в посольстве Израиля "Интерфаксу" сообщили, что проблема задержаний израильских граждан в московских аэропортах обсуждалась в четверг в ходе консульского диалога представителей МИД двух стран.