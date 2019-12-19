"Сегодня в аэропорт Шарм-эль-Шейха из Бирмингема прибыл первый британский прямой рейс со 110 пассажирами на борту. Сотрудники аэропорта дарили туристам цветы и подарки в связи с празднованием рождественских и новогодних праздников, а также делали с ними памятные фотографии", — говорится в сообщении.

Министр гражданской авиации Египта Юнис аль-Масри, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что все аэропорты Египта применяют необходимые меры безопасности, а также придерживаются международных стандартов в этой сфере, работая над улучшением предоставляемых пассажирам услуг.

Планируется, что в зимнем сезоне авиакомпания Enter Air будет выполнять еженедельные рейсы из Лондона в Шарм-эль-Шейх. При этом с началом летнего сезона 2020 года компания TUIfly намерена выполнять 10 еженедельных рейсов на египетский курорт, другие перевозчики в настоящее время согласовывают графики полетов.

Правительства Великобритании и России ввели запрет на полеты в Шарм-эль-Шейх из-за низкого уровня обеспечения безопасности в местном аэропорту после катастрофы российского самолета в результате теракта над Синайским полуостровом в октябре 2015 года. Тогда погибли 224 человека, находившихся на борту. При этом запрет российской стороны касался всех аэропортов Египта. В апреле 2018 года авиасообщение между Москвой и Каиром было возобновлено. Рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и EgyptAir. Чартерные полеты в курортные города Египта из России все еще запрещены. Великобритания сняла запрет на полеты в Шарм-эль-Шейх в конце октября этого года.