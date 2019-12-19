"По факту столкновения туристического катера и прогулочной яхты в провинции Пханг Нга в акватории Андаманского моря (к востоку от острова Пхукет) посольство России продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, погиб капитан катера — гражданин Таиланда, несколько туристов получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Сотрудники консульского отдела посольства находятся на связи с местными властями и проверяют наличие российских граждан среди пострадавших", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Ранее сообщалось, что прогулочное судно с российскими туристами на борту столкнулось с яхтой у побережья тайского острова Пхукет. Инцидент произошел возле острова Кай-Нок в провинции Пханг Нга недалеко от Пхукета. Судно ChokSupasarn с туристами на полном ходу столкнулось с дорогой яхтой. На борту туристического судна находились 45 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Ирана и 4 члена экипажа. Пострадали 12 пассажиров прогулочного катера, его капитан погиб, а один из членов экипажа упал в воду, и его до сих пор не могут найти. Сообщается, что капитаном яхты был 47-летний россиянин Александр Горбунов, среди его пассажиров никто не пострадал.