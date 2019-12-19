"Первые соглашения подписаны Росавиацией и направлены в ПАО "Аэрофлот" и АО "Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7 — ИФ). В настоящее время завершается процедура заключения соглашений между Росавиацией и авиаперевозчиками. В рамках данных соглашений в 2020 году планируется перевезти более 427 тысяч пассажиров", — говорится в сообщении регулятора. Уточняется, что "Аэрофлот" будет летать по 19 маршрутам, S7 — по 37.

Как сообщалось, в 2020 г. на программу субсидирования рейсов в ДФО, Крым и Калининград бюджет выделит 5,8 млрд руб. Перевозки по специальному тарифу будут выполнять 14 компаний.

Программа (утверждена постановлением правительства РФ №215) действует круглый год. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ до 23 лет и старше 60 лет (женщины — старше 55-ти), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.