"Изменить государственное регулирование (не применять ценовое регулирование) на услуги, оказываемые ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор аэропорта) в Пулково по обеспечению взлета, посадки и стоянки воздушных судов, предоставлению аэровокзального комплекса, обеспечению авиационной безопасности, обслуживанию пассажиров на международных рейсах, в также на внутренних линиях по направлению Санкт-Петербург — Москва и в обратном направлении", — говорится в приказе ведомства.

При этом ООО "ВВСС" должно уведомлять ФАС за 10 дней о введении или изменении тарифов.

Возможность дерегулирования тарифов Пулково обсуждалась на совещании по развитию транспортной системы Санкт-Петербургского транспортного узла, которое в сентябре проводил вице-премьер Максим Акимов. "В первую очередь это касается тарифов по международным авиалиниям и, на втором этапе, по маршруту Петербург — Москва, который на данный момент приближается к высококонкурентному — за счет новой автомобильной трассы М-11 и железной дороги", — говорилось в сообщении правительства по итогам совещания.

Позже это решение было одобрено правлением ФАС РФ.

В настоящее время сборы и тарифы на обслуживание авиакомпаний дерегулированы только в аэропортах Московского авиаузла: Шереметьево, Домодедово и Внуково. Соответствующей приказ ФАС вступил в силу в 2016 году.