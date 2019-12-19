"Год театра прошел триумфально. В общей сложности аудитория его мероприятий, с учетом трансляций в интернете, превысила 10 млн зрителей", — сказал Мединский, чьи слова привели в пресс-службе министерства.

В этом году с большим успехом также прошел музыкальный Конкурс имени Чайковского, в котором появились новые номинации, а количество участников выросло вдвое. "Выступления конкурсантов посмотрели свыше 18 млн человек, что является абсолютным рекордом", — сообщил министр.

Он отметил, что огромной популярностью пользовался проект "Русские сезоны" в Германии.

Награждение государственными и ведомственными наградами Минкультуры России проводит несколько раз в году. Церемония в четверг была последней в уходящем 2019-м году, уточнили в пресс-службе министерства.

Всего государственными, ведомственными наградами, а также почетными званиями сегодня были отмечены более 40 человек. Среди них художественный руководитель Московского государственного академического камерного хора Владимир Минин, актер Александр Михайлов, артистка Малого театра России Людмила Полякова, худрук Государственной академической симфонической капеллы России Валерий Полянский, актер Алексей Гуськов, художественный руководитель Театра кошек Куклачева Юрий Куклачев, актриса Театра Вахтангова Ирина Купченко, директор ГИМа Алексей Левыкин, гендиректор ООО "Ералаш" Борис Грачевский, президент РАМ имени Гнесиных Галина Маяровская, актриса Юлия Высоцкая, ректор ВГИКа Владимир Малышев, актриса МХТ им. Чехова Паулина Андреева, гендиректор Московской государственной академической филармонии Алексей Шалашов и другие.

Указом президента РФ 2019 год был объявлен в России Годом театра. В рамках событий Года прошли десятки масштабных мероприятий: Театральный марафон, Всероссийская театральная олимпиада, фестивали студенческих и любительских театров.