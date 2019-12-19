Инцидент произошел возле острова Кай-Нок в провинции Пханг Нга недалеко от Пхукета около 4 часов дня в среду. Судно ChokSupasarn с туристами на полном ходу столкнулось с дорогой яхтой.

На борту туристического судна находились 45 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Ирана и 4 члена экипажа.

Пострадали 12 пассажиров прогулочного катера, его капитан погиб, а один из членов экипажа упал в воду, и его до сих пор не могут найти. Поиски ведут дайверы.

Сообщается, что капитаном яхты был 47-летний россиянин Александр Горбунов, среди его пассажиров никто не пострадал.

Спасатели доставили всех пострадавших на берег, им оказали первую помощь и направили в госпиталь.

Как уточняет газета Bangkok Post, погибший капитан катера уже был судим за неосторожное судовождение после того, как из-за аварии с судна, которым он управлял, упали два южнокорейских туриста и утонули.