"Приговор Химкинского городского суда от 11 октября в отношении гражданки Израиля Наамы Иссасхар оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", — огласила судья свое решение.

Ранее в четверг Иссахар в ходе рассмотрения в суде ее апелляции заявила, что не знает, как наркотики оказались в ее багаже.

25-летнюю гражданку Израиля и США Иссасхар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша.

Израильтянка отрицает причастность к хранению и контрабанде наркотиков.

Химкинский городской суд Московской области 11 октября признал Иссасхар виновной по п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), а также по ч.1 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических веществ). Иностранке назначено наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

После решения Мособлсуда приговор вступил в законную силу и стал обязательным для исполнения.