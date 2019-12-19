"Все очень просто. Я не покупала марихуану. Я не получала ее ни от кого, и я не клала ее в свой багаж", — приводит ее слова газета.

Защита 26-летней девушки отметила, что она не собиралась нелегально провозить наркотики во время своей поездки.

Ранее израильтянка отрицала причастность к контрабанде наркотиков в значительном размере, но согласилась с обвинением в хранении наркотических средств. В ходе слушаний в четверг она заявила, что ее заставили подписать документы на русском языке, которого она не знает. По ее словам, когда ей предложили подписать признание, переводчика не было. Она также не исключила, что ее признание могли фальсифицировать.

"Когда они меня заставили подписать документ, который был написан на русском и при этом — не стал объяснять, что в нем написано, то я написала на документе, что я не понимаю русского", — сказала Иссахар.

Адвокаты Иссахар заявили, что, с их точки зрения, право израильтянки на справедливое судебное разбирательство было нарушено.

Гражданку Израиля и США Нааму Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша.

Химкинский городской суд Московской области 11 октября признал Иссахар виновной по п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), а также по ч.1 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических веществ). Иностранке назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.