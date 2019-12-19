"Вечером 18 декабря государственные инспекторы комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности на углу Малой Конюшенной улицы и Невского проспекта изъяли сову", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что птица была изъята, так как "у владельцев не оказалось на руках соответствующих документов".

"Девушка, которая осуществляла фотографирование горожан с птицей, от нее отказалась. Один из молодых людей, которые заявили о правах на дикую птицу вместо девушки, неоднократно привлекался комитетом к административной ответственности за подобные правонарушения. Документов на данную птицу у него не оказалось. Возбуждено дело об административном правонарушении", — сообщает пресс-служба.

Сотрудники комитета заметили, что за птицей плохо ухаживали. "Сова истощена, выглядит замученной, у нее нет чипов и колец. Изъятая птица – это ушастая сова. Данный вид занесен в Красную книгу Санкт-Петербурга и в перечень видов животных и растений, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)", — отмечается в сообщении.

Комитет по природопользованию в связи с этим напомнил петербуржцам и гостям города, что предложения о фотографировании с дикими животными и птицами – это нарушение требований закона и этики и призвал информировать о подобных правонарушениях по телефону 112.