"На сегодня общая посещаемость музея составила 470 тыс. человек, что уже больше, чем в 2018 году. Нет сомнений в том, что такую динамику музей "Новый Иерусалим" сохранит и в следующем году, тем более что музей приступил к подготовке двух крупных проектов 2020 года — это выставка русских и зарубежных импрессионистов и большая сборная экспозиция, которая объединит в Истре знаковые работы из фондов региональных российских музеев", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Елены Харламовой.

В ведомстве отмечают, что выставку "Шагал: между небом и землей", открывшуюся 16 ноября, уже увидели более 23 тыс. человек.

"Предыдущий рекорд посещаемости музея принадлежит выставке "Стиль Фаберже. Превосходство вне времени", за первый месяц работы ее увидели около 15 тыс. человек: жители Москвы и Подмосковья, гости из дальнего и ближнего зарубежья, эксперты в области отечественного и мирового искусства", — отметила Харламова.

В январе музей представит новые выставки — экспозиции работ сибирского живописца и графика Николая Рыбакова, а также выставку "Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой...", основой которой станут эскизы декораций и костюмов к спектаклям и фильмам по произведениям А.С. Пушкина художника Валерия Архипова.

В пресс-службе министерства "Интерфаксу" сообщили, что в 2018 году музей посетили 401,5 тыс. человек.