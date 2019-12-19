"Компании Africa Israel, Fattal Hotels, Elad Hotels и Barclays Israel стали победителями тендеров на строительство четырех отелей, торгового и конференц-центров в районе Мертвого моря. Номерной фонд гостиниц составит почти тысячу комнат", — рассказали в министерстве.

По словам главы Земельного управления Израиля Адиэля Шомрона, за последние 20 лет на берегу Мертвого моря не было построено ни одного нового отеля.

Как отметили в Минтуризма, компания Africa Israel построит отель на 220 номеров в районе Хамей-Зоар. Fattal Hotels выиграла тендер на застройку участка у воды между Эйн-Бокеком и Хамей-Зоаром, гостиница будет включать 198 номеров. Elad Hotels воздвигнет два отеля: первый на 253 номера и второй на 330. Компания Barclays Israel построит торговый центр площадью 26,579 тыс. кв. м. между Эйн-Бокеком и Хамей-Зоаром и конференц-центр площадью 11,539 тыс. кв. м.

"Развитие региона Мертвого моря – часть стратегии по разработке и продвижению туристического продукта. Мы заинтересованы в увеличении турпотока в регион, поскольку загрузка отелей здесь одна из самых высоких. В последние годы были открыты новые бесплатные пляжи, четырехкилометровая набережная, а в развитие инфраструктуры инвестировано более $143,2 млн", — заключили в министерстве.