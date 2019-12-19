"В течение дня собственник планирует разобрать завалы, второй этаж здания убрать полностью, а первый затянуть баннером на усиленных конструкциях. Контрольное управление администрации Пскова держит вопрос на контроле", — говорится в сообщении.

Однако комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области выступает против разборки конструкции аварийного памятника. По словам руководителя комитета Натальи Тихомировой, по данному факту принято решение обратиться в полицию.

Предыдущие собственники объекта привлекались к административной ответственности за его ненадлежащее содержание.

Главный дом городской усадьбы Е.А. Ивановой является объектом культурного наследия регионального значения. Имеет градостроительное значение, сохраняя масштаб застройки вблизи церкви Козьмы и Дамиана с Примостья. Пример дома городской усадьбы, характерный для рядовой застройки Запсковья конца XIX — начала XX вв., отражающий быт псковских мещан и их приспособление к изменяющейся жизни при капитализме.

Усадьба сложилась во второй половине XIX века. В дореволюционные годы дом принадлежал жене псковского мещанина Каземира Людвиговича Богданова, а также жене штабс-капитана Елене Александровне Ивановой. В более ранние времена (1887-1891 г.г.) это домовладение, еще не имевшее полукаменного флигеля, принадлежало солецкому мещанину Матвею Перфильевичу Рындину. В этом доме в начале 1900-х годов располагалась бакалейная лавка, фруктовая лавка и склад крестьянина Витебской губернии Никитина и люцинского мещанина Феногена Федорова.

После революции постройки усадьбы были национализированы и стали жилыми. В 1982 году дом был признан аварийным и подлежащим расселению. С этого времени дом и флигель не ремонтировались, хотя в них продолжали жить люди. В 1990-х годах были разобраны каменный сарай и полукаменный двухэтажный флигель. В 2007 году дом пострадал от пожара.