Составители рейтинга отмечают в качестве основного преимущества российского курорта перед европейскими конкурентами высокое качество по доступной цене.

"Роза Хутор" опережает лучшие европейские курорты Matterhorn, Les 4 Vallées, Les Trois-Vallées, Les Portes du Soleil", — говорится в сообщении.

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