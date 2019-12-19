"Запланировано обустройство зон отдыха и развлечения – появится сквер каменных фигур, лабиринт из габионов в форме Крымского полуострова, аттракцион "Полет над Крымом" – аналог аттракциона "Полет над Россией" в (московском — ИФ) парке "Зарядье", новые спортивно-туристические объекты", — отмечается в пресс-релизе.

Планируется благоустройство территории: создание навесов и павильонов, где можно укрыться от непогоды. Появятся специальные туристическо-информационные центры и терминалы.

"Стартинвест" намерен обустроить на Ай-Петри существующие экотропы для туристов, оснастить их специальной навигацией и информационными стендами.

Предусмотрено создание хозяйственной зоны и площадки для мусорных контейнеров, отмечает компания.

"Наше предприятие готово взять на себя ответственность за благоустройство территории, прилегающей к верхней станции канатной дороги "Мисхор — Ай-Петри", создать здесь качественно новую зону притяжения для туристов и, соответственно, заботиться о том, чтобы развитие экологического туризма на этой территории не оказывало негативное влияние на экологию", — подчеркнула гендиректор ООО "Стартинвест" Надежда Олефир.

Проект презентован в ходе международного форума "Чистая страна", который прошел в технопарке "Сколково" 16-18 декабря. Ожидается, что информация о проекте найдет отражение в документах нацпроекта "Экология".

В структуру ООО "Стартинвест", в частности, входит канатная дорога "Мисхор — Ай-Петри". Канатка открыта в 1988 году, это — один из самых популярных и посещаемых туристических объектов в Крыму.

На канатке есть три станции: "Мисхор" (нижняя), "Сосновый Бор" (средняя) и "Ай-Петри" (верхняя).

Канатная дорога считается уникальной. Между ее средней и верхней станциями протянулся безопорный пролет протяженностью 1 670 метров и углом подъема возле гор 460 (один из самых длинных безопорных пролетов в Европе).

Поездка на канатке длится менее 15 минут, за это время можно подняться на высоту 1 тыс. 153 метра, полюбоваться Южным берегом Крыма.