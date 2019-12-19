В галерее пока не называют возможных сроков проведения второго этапа.

Как сообщила Трегулова, открывая международный "круглый стол" по реставрации, новый этап работы является ключевым для достижения успеха в реставрации шедевра.

"От того, насколько точно и успешно это будет произведено, зависит очень многое, в том числе и будущее и этого полотна", — подчеркнула Трегулова.

Как сообщила главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова, первый этап реставрации был завершен успешно. "Сейчас мы подводим итоги сделанного и готовимся к следующему этапу реставрационных работ. И это хороший повод сверить наши представления о дальнейшем движении с коллегами. Поэтому было принято решение в рамках реставрационной конференции организовать и круглый стол, который мы сегодня открываем", — отметила Городкова.

Она напомнила, что эта картина Репина, "будучи хронически больным памятником", никогда не покидала Третьяковскую галерею, за исключением эвакуации в 1941 году в Новосибирск, и находилась всегда под постоянным контролем хранителей и реставраторов.

Главный хранитель отметила, что специально созданная группа из высококлассных реставраторов Третьяковской галереи ставит себе целью не только возвращение полотна в экспозицию, но и избавление его от его давней проблемы — хронического отслоения красочного слоя.

"Мы продвигаемся последовательно, взвешенно, оценивая каждый шаг, в полной мере осознавая высокую ответственность перед сохранением шедевра живописи, пожалуй, самой лучшей картины исторического жанра из созданных во второй половин 19 века в русском изобразительном искусстве", — подчеркнула она. К осени 2018 года программа была разработана, определены этапы и их последовательность, и Третьяковка приступила к реализации проекта.

В "круглом столе" принимают участие видные реставраторы из Великобритании, Голландии, Дании, Италии.

В начале апреля этого года Третьяковская галерея приступила к первому этапу реставрации. Картину было решено "передублировать" на другой холст. Для реставрации была создана специальная мастерская. В мае реставраторам удалось отделить авторский холст поврежденной картины Репина, что способствовало переходу на новый этап работы по реставрации, связанному с очисткой обратной стороны авторского холста, который необходимо дублировать, сообщили в Третьяковке.

Картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына") серьезно повредил в Третьяковской галерее 25 мая 2018 года 37-летний житель Воронежской области Игорь Подпорин. Металлическим ограждением он разбил стекло картины и повредил полотно. Холст оказался разорван в трех местах, пострадала авторская рама. Свой поступок мужчина объяснил тем, что "возмутился содержанием картины", "потому что в картине все ложь". В конце апреля 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима.

Картина была написана Репиным в 1883-1885 годы, и в 1885 году куплена основателем Третьяковской галереи купцом Павлом Третьяковым у автора с передвижной выставки. Более 100 лет назад полотно уже подвергалось нападению: 16 января 1913 года она пострадала от трёх ударов ножом, которые нанёс 29-летний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов, после чего художнику пришлось фактически воссоздавать лица изображённых заново. В реставрации участвовал не только Репин, но и попечитель Третьяковской галереи, художник Игорь Грабарь.