Парад официально открывает новогодние городские мероприятия.

Участники соберутся в 11:45 в Кольцовском сквере и пройдут от филармонии до площади Ленина, где состоится праздничное мероприятие. Оно будет включать в себя новогодний футбольный турнир сказочных персонажей, торжественную клятву Дедов Морозов и хоровод вокруг главной елки города.

Всего в рамках празднования нового года и Рождества в Воронеже пройдет около 260 различных мероприятий, говорится в материалах пресс-службы мэрии. Открытие главной городской новогодней елки состоится 31 декабря в 18:00 на площади Ленина.