"Что касается выходного 31-го, в принципе, на мой взгляд, это логично, конечно же. Я с аргументами, которые вы сейчас привели, полностью согласен — это лежит на поверхности. Но как это сделать, и можно ли, и нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке накануне нового года, я не знаю", — сказал Путин в четверг на пресс-конференции.

Он отметил, что приветствует решение некоторых работодателей, которые нашли возможность сделать этот день нерабочим для своих сотрудников.

"Можно ли поменять какие-то выходные на 31-е — тоже можно сделать. Надо просто спокойненько все это проанализировать и посмотреть, чтобы не наносить ущерб нашим огородникам, садоводам, чтобы у них не отбирать какой-то дополнительный день в мае, когда все люди занимаются огородами", — сказал Путин.

"Это можно решить, в спокойном рабочем режиме, подумаем об этом", — добавил президент.

28 ноября стало известно, что в Госдуму внесен законопроект о закреплении за 31 декабря статуса выходного дня. Между тем 13 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дискуссия о признании 31 декабря выходным днем в этом году неуместна. Позднее председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков отметил, что в этом году 31 декабря может стать выходным по решению местных властей или работодателей. После этого руководители ряда регионов РФ объявили последний день декабря выходным.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил об отсутствии возможностей юридически оформить в этом году объявление 31 декабря выходным днем. При этом Крашенинников отметил, что, невзирая на отсутствие федерального выходного, руководство организаций вправе самостоятельно урегулировать вопрос о дополнительном выходном дне для своих работников — путем издания локального нормативного акта.