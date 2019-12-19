"Этой выставкой мы открываем юбилейный год, впереди у нас большие планы", — сказал исполнительный директор музея Василий Церетели, слова которого приводятся на сайте.

Он уточнил, что экспозиция представляет собой "разговор музея со зрителем и самим собой".

Выставка задумана как свободное высказывание о современном искусстве и представлена проектами профессионалов разных сфер культуры: кураторами отдельных залов стали журналистка Алена Долецкая, лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко, путешественник Федор Конюхов, писатель Владимир Сорокин, тележурналист Андрей Малахов, историк Олег Воскобойников, стилист Андрей Артемов, хирург Михаил Алшибая, футболист Федор Смолов.

"Выставочный проект включает насыщенную образовательную программу для профессионалов и широкой аудитории, а также для людей с ограниченными возможностями. Экспозиция доступна для посещения до 17 мая 2020 года", — добавили в Минкультуры.