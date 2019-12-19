Как сообщает The Wall Street Journal, авиамеханик вывел из строя системы самолета, который должен был вылететь из Майами на Багамские острова со 150 пассажирами на борту 17 июля 2019 года. В результате рейс выполнил другой лайнер. Авиамеханик заявил в среду, что не хотел причинить вред пассажирам, а пытался вызвать задержку или отмену рейса.

Федеральный суд Майами должен вынести приговор Алани в марте 2020 года.

Абдул-Маджид Маруф Ахмед работал в American Airlines с 1988 года. Он жил в Калифорнии, но работал в аэропорту Майами.

Ранее авиакомпания подала в суд на профсоюз механиков, обвинив их в замедлении ремонтных работ, из-за которых было задержано или отменено более чем 1200 рейсов.