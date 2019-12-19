"В настоящий момент садово-парковые предприятия ведут распил, выкорчёвку и вывоз упавших деревьев. В первую очередь убираются стволы и ветки на пешеходных зонах и проезжих частях для обеспечения безопасности граждан и беспрепятственного передвижения людей и автомобилей по улицам города", — отметили в пресс-службе.

Больше всего пострадали от урагана зеленые насаждения в Красносельском районе: здесь повалено 78 деревьев. В Приморском районе упавшая береза повредила провода в Удельном парке, также зафиксировано четыре случая падения деревьев или веток на припаркованные автомобили.

Пресс-служба комитета по печати Санкт-Петербурга также сообщила, что ветер повредил часть новогоднего оформления.

"Наиболее подвержены шквалистым порывам ветра были объекты оформления, расположенные на набережных, мостах и на открытых продуваемых территориях. Не секрет, что город расположен на стыке встречных ветров и течений, самые сильные из которых идут из Ладожского озера в Финский залив и в обратном направлении. Учитывая данный факт, самые сильные порывы ветра пришлись на все прибрежные объекты оформления, такие как искусственная ель на Адмиралтейской и Воскресенской набережных и декоративная композиция на Дворцовом мосту", — отметил председатель комитета по печати Владимир Рябовол.

Аварийные элементы оформления демонтированы и отправлены на ремонт. Специалисты комитета выявили отрывы и падения пяти тумб, остановочного павильона и билборда. Общий объем повреждений праздничных декораций составил не более 5%.

Непогода сохранится в Петербурге и в четверг: ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 25-28 м/с.

Как сообщалось, в среду в Петербурге прошел шторм. Из-за сильного ветра были закрыты городские парки и скверы, зафиксированы 16 случаев повреждения кровли и 10 падений конструкций, в том числе рекламных стендов и строительных лесов. Затворы дамбы были закрыты, чтобы предотвратить наводнение.