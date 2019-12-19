"Мы все еще очень, очень далеко от какого-либо соглашения", — приводят французские СМИ слова одного из руководителей этого крупнейшего французского профсоюза.

По словам Берже, премьер Франции Эдуар Филипп "вновь заявил, что он будет настаивать на возрасте (в 64 года для получения полной пенсии — ИФ), а мы указали, что это не вариант для нас".

СМИ напоминают, что согласно нынешнему варианту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию останется на уровне 62 лет, однако для получения пенсии в полном объеме с 2025 года нужно будет проработать до 64 лет. Но возраст в 64 года является особым предметом недовольства профсоюзов.

Накануне сообщалось, что премьер Франции Эдуар Филипп принимал в Матиньонском дворце представителей французских профсоюзов, представляющих сотрудников транспортной системы, учителей, врачей и других специалистов. При этом новые переговоры запланированы на четверг.

В то же время в четверг в Париже и других городах ожидаются новые акции протеста против реформы.

В четверг в Париже остаются закрытыми шесть линий метро. Серьезные нарушения из-за забастовок наблюдаются на пригородных железнодорожных линиях французской столицы, а также на других внутренних линиях.

Протесты против проекта пенсионной реформы продолжаются во Франции с начала декабря. В частности, в забастовках активно участвуют работники общественного транспорта, которые в случае претворения в жизнь пенсионной реформы лишатся ряда привилегий.

Бастующие на этой неделе также отключали электричество в Париже, Лионе, Бордо и в других французских городах.

Однако накануне телеканал BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон не намерен сворачивать пенсионную реформу, но желает улучшить ее для сограждан.

Хотя премьер Франции тоже заявлял, что не намерен отказываться от претворения в жизнь проекта пенсионной реформы, он все же согласился пойти на некоторые уступки, и пообещал, что реформа будет претворена в жизнь "без брутальности" и не затронет французов, родившихся до 1975 года. Эдуар Филипп также согласился оставить ряд привилегий, связанных с пенсией, для полицейских, пожарных и представителей ряда других профессий.